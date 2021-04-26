Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Раулю Кастро

Вышел в эфир телефильм из цикла "Формула власти" Михаила Гусмана, посвященный кубинскому революционеру, государственному и политическому деятелю Раулю Кастро.

Отметим, что М. Гусман - единственный, кому Команданте дал интервью за всю свою жизнь.

Как передает Day.Az, эфир состоялся на телеканале "Россия-24" вечером в воскресенье, 25 апреля.

Day.Az представляет полную видеоверсию данного фильма: