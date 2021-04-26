https://news.day.az/politics/1337223.html Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Раулю Кастро - проект Михаила Гусмана - ВИДЕО
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Раулю Кастро - проект Михаила Гусмана - ВИДЕО
Вышел в эфир телефильм из цикла "Формула власти" Михаила Гусмана, посвященный кубинскому революционеру, государственному и политическому деятелю Раулю Кастро.
Отметим, что М. Гусман - единственный, кому Команданте дал интервью за всю свою жизнь.
Как передает Day.Az, эфир состоялся на телеканале "Россия-24" вечером в воскресенье, 25 апреля.
Day.Az представляет полную видеоверсию данного фильма:
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