Бывший генсек ОИС резко осудил заявление Байдена о событиях 1915 г.

Бывший генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества ОИС), член Международного центра Низами Гянджеви Экмеледдин Ихсаноглу резко осудил заявление президента США Джо Байдена касательно событий 1915 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, позорно, что исторические события становятся в политических целях объектом манипуляции.

"Должен напомнить всем, кто стоит за этим заявлением, что самые компетентные американские историки доказали, что такого рода утверждения не соответствуют действительности. Надеюсь, что добрая воля и объективность восторжествуют", - сказал Ихсаноглу.

Напомним, что президент США Байден в своем заявлении от 24 апреля назвал события 1915 года в Османской империи "геноцидом".

Отметим, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - якобы совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что в истории страны не было никакого "геноцида армян".

Турция призвала Армению открыть архивы и создать совместную комиссию по расследованию событий 1915 года. Однако Армения до сих пор не отреагировала на это предложение Турции.