Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор позволит Азербайджану укрепить свою позицию в качестве транспортного и логистического центра Евразии

Зангезурский коридор позволит Азербайджану укрепить свою позицию в качестве транспортного и логистического центра Евразии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая в видеоформате на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН.

"Недавно я определил национальные приоритеты по социально-экономическому развитию на предстоящие 10 лет, которые включают также положения о конкурентоспособном человеческом капитале и пространстве современных инноваций, большое возвращение на освобожденные от оккупации территории, стране чистой окружающей среды и "зеленого роста"", - сказал глава государства.

По его словам, Азербайджан стремится обеспечить в регионе устойчивый мир и безопасность.

"Азербайджан внес существенный вклад в реализацию таких проектов региональной связи, как транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг, Север-Запад. В настоящее время мы работаем над "Зангезурским транспортным коридором", который станет составной частью коридора Восток-Запад, соединяющего Азию с Европой через территорию Азербайджана. Этот коридор позволит Азербайджану укрепить свою позицию в качестве транспортного и логистического центра Евразии. Призываю стран-партнеров из Азиатско-Тихоокеанского бассейна рассмотреть потенциал данного регионального проекта", - отметил Президент Ильхам Алиев.