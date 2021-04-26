Президент Ильхам Алиев: Азербайджан стремится обеспечить в регионе устойчивый мир и безопасность

Азербайджан стремится обеспечить в регионе устойчивый мир и безопасность.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН.

"Сегодня перед нами стоит такая гигантская задача, как восстановление полностью разрушенных городов и сел, всех культурных и религиозных памятников на освобожденных от оккупации территориях. В рамках процесса реконструкции будут использованы концепции "умный город", "умное село" и "зеленая энергия". Я приглашаю компании из дружественных стран к широкомасштабным работам по реконструкции на освобожденной от оккупации территории, которая в четыре раза больше территории Люксембурга.

Недавно я определил национальные приоритеты по социально-экономическому развитию на предстоящие 10 лет, которые включают также положения о конкурентоспособном человеческом капитале и пространстве современных инноваций, большое возвращение на освобожденные от оккупации территории, стране чистой окружающей среды и "зеленого роста".

Азербайджан стремится обеспечить в регионе устойчивый мир и безопасность. Азербайджан внес существенный вклад в реализацию таких проектов региональной связи, как транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг, Север-Запад. В настоящее время мы работаем над "Зангезурским транспортным коридором", который станет составной частью коридора Восток-Запад, соединяющего Азию с Европой через территорию Азербайджана. Этот коридор позволит Азербайджану укрепить свою позицию в качестве транспортного и логистического центра Евразии. Призываю стран-партнеров из Азиатско-Тихоокеанского бассейна рассмотреть потенциал данного регионального проекта", - сказал глава государства.