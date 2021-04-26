Национальный форум НПО Азербайджана выразил отношение к заявлению Байдена по т.н. "геноциду армян"

Национальный форум неправительственных организаций (НПО) Азербайджана выразил отношение к заявлению президента США Джо Байдена по вымышленному "геноциду армян".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в заявлении Национального форума НПО Азербайджана подчеркивается, что политически мотивированное и подрывающее недавно установленные мир и сотрудничество в регионе заявление президента США Джозефа Байдена о так называемом "геноциде армян" 1915 года вызывает сожаление.

"Заявление президента США о событиях 1915 года, сделанное под давлением радикальных армянских кругов и антитурецких группировок, неприемлемо. Обвинения против Турции, искажающие историю, являются инструментом в руках тех, кто хочет разжечь ненависть, месть и вражду в обществе.

Турецкое государство неоднократно призывало Армению и мировое сообщество к расследованию событий того периода совместной исторической комиссией. Однако Армения не приняла это предложение. Армения проводила политику по фальсификации исторических фактов и экспансии на протяжении многих лет не только против Турции, но и против Азербайджана. Резня более 50 тысяч тюрков - мусульман в различных городах Азербайджана в марте 1918 года, убийство более 30 тысяч мирных жителей Азербайджана вооруженными силами Армении за последние 30 лет, включая геноцид против азербайджанцев, совершенный армянскими вооруженными формированиями 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы с населением семь тысяч человек, входят в число самых тяжких преступлений не только против Азербайджана, но и против всего человечества.

Национальный форум НПО Азербайджана, объединяющий более 700 неправительственных организаций, всегда поддерживает братскую Турцию и решительно осуждает позицию президента США Джо Байдена по так называемому "геноциду армян". Подходы такого рода угрожают устойчивому мирному развитию отдельных регионов и человечества в целом", - говорится в заявлении.