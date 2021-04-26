Называть события 1915 года «геноцидом» неверно с точки зрения международного права

Использование президентом США Джо Байденом термина "геноцид" в отношении событий 1915 года не имеет исторической или правовой основы, но служит определенным политическим целям.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении аппарата омбудсмена.

В сообщении отмечается, что после Первой мировой войны, в 1919-1920 годах, османские власти учредили на Мальте специальный трибунал для рассмотрения обвинений в преступлениях против армян. Судебный процесс, проводившийся с участием британских судей, не выявил каких-либо фактов массовых преступлений.

Подчеркивается, что первое положительное судебное решение по геноциду было вынесено лишь в 1998 году руандийским трибуналом, а затем югославским трибуналом: "В этой связи мы повторяем, что называть события 1915 года "геноцидом" совершенно неправильно с точки зрения международного права, и это не имеет никаких юридических или исторических оснований".