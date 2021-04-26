Заявление Байдена не пойдет на пользу и Армении

"Мы, как Турция, и сегодня на стороне мира".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп во время выступления в парламенте на панели на тему "Вторая Карабахская война и военные преступления Армении".

Он отметил, что заявление президента США Джо Байдена о событиях 1915 года не пойдет на пользу и Армении.

Подчеркнув, что Турция сегодня очень сильна, председатель парламента сказал, что его страна очень спокойна в этом вопросе.

"Мы вновь отвергаем клевету в адрес нашей страны. Что изменилось в 2021 году? Появилась какая-то новая информация в связи с событиями 1915 года? Или Байден - специалист по Первой мировой войне? Ответы на эти вопросы известны всем. Это политическое решение. Еще в 2005 году, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был премьер-министром, предложил армянской стороне создать независимую совместную комиссию. Но Армения не вняла этому призыву", - отметил Шентоп.