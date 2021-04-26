Парламент Турции завершил расследование военных преступлений Армении во время 44-дневной Отечественной войны Азербайджана

Комиссия Великого национального собрания (парламент) Турции по расследованию военных преступлений, совершенных Арменией во время 44-дневной Отечественной войны Азербайджана, завершила свою работу.

Об этом сказал председатель турецкого парламента Мустафа Шентоп, сообщает Day.Az.

По его словам, комиссия работала на протяжении пяти месяцев.

"Каждое военное преступление, совершенное Арменией в Карабахе, задокументировано и расследовано", - сказал Шентоп.

Он отметил, что отчет комиссии будет представлен мировой общественности.