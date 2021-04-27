Обнаглевшие армяне Карабаха бросают вызов России в Карабахе?

Близится очередная годовщина победы в Великой отечественной войне. Как известно, размещенные на определенных территориях Азербайджана российские миротворцы активно готовятся к военному параду, который собираются провести в Ханкенди. Одновременно к этому празднику в зоне ответственности российского миротворческого контингента готовятся и армянские сепаратисты. Но по-своему.

В соцсетях снова вспомнили о памятнике нацисту Нжде, установленном еще в январе в Ходжавенде. Установлен он в зоне ответственности российских миротворцев, что было откровенной провокацией с целью проверить реакцию российской стороны, всегда сильно возмущающейся установкой памятников коллаборационисту в Армении или в самой России.

На дворе конец апреля, но памятник остается на прежнем месте, что позволило сепаратистам осмелеть. Обнаглев от безнаказанности, они решили пойти еще дальше и посмеяться и над Рустамом Мурадовым, и над Москвой.

В ответ на слухи о планах миротворцев удалить памятник до 9 мая, армяне нынешней ночью сняли покрывало, прикрывавшее свидетельство армянского позора, а также вывесили рядом плакат #этовамнеармавир.

Вначале поясним, причем тут Армавир. В ноябре 2019 года в этом российском городе была ликвидирована установленная армянами возле армянской церкви памятная табличка в честь нацистского пособника Гарегина Нжде. Наличие подобного объекта было негативно воспринято общественностью, расценившей это как оскорбление памяти боровшихся с нацизмом в годы ВОВ. В принципе, так оно и было. Так вот, в один прекрасный день представители армянства обнаружили лик своего "героя" замазанным черной краской. Восстановил историческую справедливость депутат городской думы Алексей Виноградов. Как не бесились армавирские армяне, диаспора, МИД Армении и прочие официальные и неофициальные лица, никто не стал привлекать Виноградова к ответственности. Наоборот, его акция даже получила негласную поддержку.

Памятник в Ходжавенде задумывался еще несколько лет назад. Установка его планировалась перед 44-дневной войной, но начало боевых действий помешало. После разгрома Армении сепаратисты и мечтать не могли, что у них остались какие-то возможности. Памятник был водружен на пьедестал осторожно, в ожидании реакции с российской стороны. Помятуя о том, что произошло в Армавире, армяне ожидали, что руководство возмущенных и оскорбленных до глубины души миротворцев пришлет десяток крепких парней с экскаватором, и попытку увековечить нациста на азербайджанской земле постигнет неудача. Но прошло четыре месяца, а крепкие парни с экскаватором не появились. Почему? Вопрос, конечно, интересный.

Плакат #этовамнеармавир однозначно является насмешкой над российской стороной. Он также содержит угрозу начать акции против миротворцев, если те попробуют ликвидировать монумент сами. Мол, карабахские армяне не проглотят это так, как армавирские.

Неужели российская сторона рассчитывает уговорить сепаратистов убрать монумент добровольно? Но это же несерьезно - вся история карабахского конфликта показала, что армянский национализм признает только силу. Причем, силу грубую. Этот вопрос должен был быть жестко решен сразу, еще в январе. То, что этого не было сделано, было воспринято армянами как слабость. Теперь они открыто бросают вызов Москве в лице миротворцев, вдохновенно репетирующих парад победы неподалеку от памятника лицу, причастному к Холокосту и прочим преступлениям третьего рейха. Давайте, попробуйте прийти и залить памятник черной краской в Ходжавенде, - говорит провокационный хештег. Что, слабо? Ха-ха, это вам не Армавир, только суньтесь...

До Дня Победы осталось почти ничего. А Нжде все еще на месте. А Араик Арутюнян катается в Москву...

Очень много моментов, требующих прояснения.

Зульфугар Ибрагимов