Заявление Байдена о событиях 1915 г. не имеет практического эффекта

С точки зрения международного права, упоминание президентом США Байденом слова "геноцид" касательно событий 1915 года не имеет практического эффекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал бывший министр иностранных дел Турции, член Международного центра Низами Гянджеви Яшар Якиш.

По его словам, основным международным инструментом, охватывающим эту тему, является Конвенция 1948 года о предупреждении и пресечении геноцида.

Эта Конвенция предусматривает, что есть два органа, которые имеют право определять, совершено ли преступление геноцида:

- уполномоченный международный уголовный суд;

- суд страны, в которой совершено преступление геноцида.

"Дело о событиях 1915 года не может быть передано в международный суд, потому что конвенция не может применяться к событию, которое имело место до того, как этот закон (или конвенция) был принят. Следовательно, Конвенция 1948 года не может применяться к событиям 1915 года, которые произошли за 35 лет до ее принятия", - сказал он.

Напомним, что президент США Джозеф Байден использовал слово "геноцид" в своем заявлении в связи с событиями 1915 года в Османской империи.

Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - якобы совершила в 1915 году "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в истории Турции не было никакого геноцида армян, а события 1915 года нуждаются в расследовании.

Турция призвала Армению открыть архивы 1915 года и создать совместную комиссию по расследованию событий. Однако Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции.