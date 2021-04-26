Джейхун Байрамов принял принял копии верительных грамот нового посла Турции

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот новоназначенного посла Турции в Азербайджане Джахита Багчы.

Как сообщили Day.Az в МИД, министр поздравил посла с назначением и с удовлетворением отметил наличие тесной дружбы, братства и стратегического партнерства между Азербайджаном и Турцией.

Отметив, что Джахит Багчы был назначен послом в Азербайджане в особое время, министр подчеркнул, что продолжавшейся почти 30 лет оккупация азербайджанских территорий положен конец. Было отмечено, что началась новая эра дипломатической и политической деятельности двух стран.

Касаясь вопроса так называемого "геноцида", Джейхун Байрамов отметил, что описание этих событий как "геноцида" не имеет ничего общего с реальностью и является проявлением политического давления.

Выразив благодарность Джейхуну Байрамову за прием, Джахит Багчы передал министру искренние приветствия главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Джахит Багчы отметил, что во время своего пребывания на посту приложит все усилия для расширения сотрудничества.