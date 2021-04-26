Армения демонстрирует свою террористическую сущность как в государственной, так и в диаспорской деятельности

Прошедший в Лос-Анджелесе митинг армянских националистов с призывом к насилию в отношении азербайджанцев в очередной раз продемонстрировал истинную сущность армян. В центре Лос-Анджелеса радикальные армяне из молодежной федерации и армянского национального комитета США "казнили" манекен, завернутый в азербайджанский флаг, с призывом к насилию на этнической почве. Это означает наличие у них неизлечимых психических заболеваний и огромной ненависти, которую они не в состоянии подавить никакими средствами. Таким образом, армяне демонстрируют свою истинную террористическую сущность как в государственной политике, в военной сфере, так и на уровне диаспоры.

Лос-Анджелес сегодня является одним из американских городов, где пустила корни армянская диаспора. Вот почему каждый раз в этом городе мы становимся свидетелями все большего насилия и радикализма армян в отношении тюрок. Разумеется, инцидент в рамках акции радикальных армян - довольно серьезный вопрос.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Обеспокоенность в связи с происходящим в Лос-Анджелесе будет доведена до сведения посольства США в Баку - МИД Азербайджана

Комментируя инцидент в Лос-Анджелесе, во время которого армянские радикалы "повесили" манекен, обернутый в азербайджанский флаг, глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева подчеркнула, что мы не в первый раз сталкиваемся с действиями радикальных армянских группировок, основанными на ненависти. По ее словам, летом прошлого года сотни дашнаков напали на азербайджанцев перед зданием генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе. В результате азербайджанцы получили различные травмы. "Управление полиции Лос-Анджелеса начало уголовное расследование по факту насилия на почве этнической неприязни. Были задержаны два человека, продолжается розыск еще двоих. Несмотря на то, что со дня тех событий прошло 10 месяцев, вызывает большое сожаление и удивление тот факт, что основные подозреваемые в совершении этого преступления все еще не найдены и не привлечены к ответственности. В связи с этим американской стороне была выражена официальная обеспокоенность. Таким образом, безнаказанность привела к очередному преступлению радикальных армян в Лос-Анджелесе на почве ненависти, чему мы вновь стали свидетелями", - сказала Абдуллаева.

Представитель МИД также отметила, что до сведения посольства США в Баку будет доведена серьезная обеспокоенность азербайджанской стороны по этому вопросу.

Политическое влияние армянского лобби в США, противоречащее государственным интересам этой страны

Здесь было бы уместно упомянуть государственные интересы США. К сожалению, эти интересы стали объектом армянских манипуляций. Это подтверждает тот факт, что в годовщину так называемого "геноцида армян" президент Джо Байден употребил термин "геноцид" в отношении событий 1915 года в Османской империи.

Международные аналитики уже высказываются по поводу того, что Байден во время своей предвыборной кампании пообещал признать так называемый "геноцид", чтобы получить голоса армянских избирателей. Но не противоречат ли такие заявления государственным интересам США? Ведь до того, как произнести слово "геноцид", Байден должен быть взвесить все за и против, учесть возможность потери такого важного союзника, как Турция.

Но вернемся к жестокой и деструктивной деятельности армянского лобби. После боев на товузском направлении 12 июля 2020 года армяне организовали кровавую расправу против мирных азербайджанских демонстрантов, которые хотели привлечь внимание мировой общественности к провокации оккупанта-Армении и недопустимости разжигания очага новой войны на Южном Кавказе. Так, 21 и 22 июля многочисленные представители армянской общины, радикалы армянского лобби, члены партии "Дашнакцутюн", а также идеологические партнеры и пособники ASALA, известной на международном уровне как террористическая организация, совершили акты вандализма в отношении дипломатических представительств Азербайджана в разных странах, в том числе и против наших соотечественников. В результате азербайджанские мирные демонстранты получили различные травмы.

В основе концепции государственности Армении лежит фашистско-террористическая теория

Акты вандализма, регулярно совершаемые армянскими террористами против наших соотечественников, зданий посольств и дипломатов Азербайджана, свидетельствуют о том, что Армения далека от философии гражданской и демократической государственности. Сегодня мы вновь стали свидетелями методов бесчеловечного террора и геноцида, совершенных в 70-80-х годах прошлого века террористическим объединением дашнаков и членов ASALA против тюрок-мусульман. Террор и провокации против наших соотечественников за рубежом свидетельствуют о том, что в основе концепции государственности Армении лежит фашистско-террористическая теория.

Однако и Армения, и ее пресловутая диаспора, и отдельные лица, служащие их интересам, а также организации, зарубежные круги, стремящиеся использовать "армянский вопрос" против Турции и Азербайджана, должны знать, что их действия являются помехой установлению мира и безопасности в регионе, а также вызывают негативные прецеденты. Азербайджан ценой крови и жизней своих сыновей вернул историческую землю - Карабах. Теперь все должны учитывать эту новую реальность...