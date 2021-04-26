Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот нового посла Сербии

Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял нового посла Сербии в Азербайджанской Республике Драгана Владиславлиевича.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД, министр поздравил его с назначением, отметил, что назначение нового посла Сербии положительно повлияет на дальнейшее развитие отношений между нашими странами. Было подчеркнуто, что Азербайджан и Сербия однозначно поддерживают принципы международного права, в частности принцип суверенитета и территориальной целостности государств.

Посол Драган Владиславлиевич поблагодарил министра Джейхуна Байрамова за прием, передал искренние приветствия министра иностранных дел Сербии Николы Селаковича.

На встрече стороны обменялись мнениями по принятию соответствующих мер по дальнейшему развитию стратегических отношений между нашими государствами, в том числе по осуществлению взаимных визитов, проведению очередного заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия, увеличению торгового обмена, а также развитию сотрудничества в других сферах.

Министр Джейхун Байрамов, в свою очередь, передал сербскому коллеге искренние поздравления и пожелал послу Драгану Владиславлиевичу успехов в деятельности.