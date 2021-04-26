В войсках Нахчыванского гарнизона проведен смотр-конкурс автотехники

В войсках Нахчыванского гарнизона проведен смотр-конкурс находящейся на эксплуатации автомобильной техники.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, по итогам конкурса, в котором участвовали легковые автомобили, микроавтобусы и автобусы различных марок и назначения, закрепленные за армией, подразделениями и частями, были награждены победители.