https://news.day.az/politics/1337528.html В войсках Нахчыванского гарнизона проведен смотр-конкурс автотехники - ФОТО
В войсках Нахчыванского гарнизона проведен смотр-конкурс автотехники - ФОТО
В войсках Нахчыванского гарнизона проведен смотр-конкурс находящейся на эксплуатации автомобильной техники.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, по итогам конкурса, в котором участвовали легковые автомобили, микроавтобусы и автобусы различных марок и назначения, закрепленные за армией, подразделениями и частями, были награждены победители.
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