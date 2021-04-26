Вы не сможете приписать "геноцид" тюркскому народу, все доказательства в Карабахе

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время обращения к народу после заседания Кабинета министров, комментируя заявление Президента США Джо Байдена по так называемому "геноциду армян".

"Содеянное армянами в Нагорном Карабахе и азербайджанских городах известно всем. Была сформирована Минская группа, а кто был представлен в этой группе? США, Россия и Франция. Эти страны не могли освободить Карабах от оккупации на протяжении 30 лет, и, к сожалению, более одного миллиона наших азербайджанских братьев были вынуждены покинуть свою родину. Карабах был предан огню и разрушен. Когда вы говорите про геноцид, посмотрите в зеркало. Все доказательства находятся в Карабахе. При всем этом вы не сможете приписать "геноцид" тюркам, тюркскому народу", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.