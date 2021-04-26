Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки в Джебраильский и Зангиланский районы с Президентом Ильхамом Алиевым

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram видеокадрами из поездки в Джебраильский и Зангиланский районы с Президентом Ильхамом Алиевым.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Дорогие соотечественники,



Наши поездки в освобожденные от оккупации районы продолжаются. Сегодня мы вновь побывали в Джебраильском и Зангиланском районах. С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки.



С глубоким уважением и любовью,



Ваша MEHRİBAN"