https://news.day.az/politics/1337554.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки в Джебраильский и Зангиланский районы с Президентом Ильхамом Алиевым - ФОТО - ВИДЕО
"Дорогие соотечественники,
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки в Джебраильский и Зангиланский районы с Президентом Ильхамом Алиевым - ФОТО - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram видеокадрами из поездки в Джебраильский и Зангиланский районы с Президентом Ильхамом Алиевым.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Дорогие соотечественники,
Наши поездки в освобожденные от оккупации районы продолжаются. Сегодня мы вновь побывали в Джебраильском и Зангиланском районах. С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки.
С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN"
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