https://news.day.az/politics/1337555.html Президент Ильхам Алиев продемонстрировал прекрасную физическую форму - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев продемонстрировал прекрасную физическую форму - ВИДЕО
26 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Джебраильский и Зангиланский районы.
Кадрами из поездки поделилась на своей официальной странице в Instagram Первая леди Мехрибан Алиева. В частности, в одном из опубликованных видео Президент Ильхам Алиев продемонстрировал, что находится в прекрасной физической форме. Глава государства выполнил упражнения с гантелями 30 и 40 кг.
"Это была разминка", - заметил Президент Ильхам Алиев.
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