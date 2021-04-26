В войсках Нахчыванского гарнизона состоялся смотр автотехники

В войсках Нахчыванского гарнизона проведен смотр-конкурс находящейся в эксплуатации автомобильной техники.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Министерстве обороны, на конкурсе участвовали автомобили различных марок и назначения, микроавтобусы и автобусы, прикрепленные к различным соединениям и частям. По окончании смотра было проведено награждение победителей.