https://news.day.az/politics/1337556.html В войсках Нахчыванского гарнизона состоялся смотр автотехники - ФОТО - ВИДЕО
В войсках Нахчыванского гарнизона состоялся смотр автотехники - ФОТО - ВИДЕО
В войсках Нахчыванского гарнизона проведен смотр-конкурс находящейся в эксплуатации автомобильной техники.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Министерстве обороны, на конкурсе участвовали автомобили различных марок и назначения, микроавтобусы и автобусы, прикрепленные к различным соединениям и частям. По окончании смотра было проведено награждение победителей.
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