https://news.day.az/politics/1337559.html "Если бы Гейдар Алиев стал президентом, СССР оттеснил бы США" - Игорь Коротченко
"Если бы Гейдар Алиев стал президентом, СССР оттеснил бы США" - Игорь Коротченко
Как жаль, что к власти пришел Горбачев, а не Гейдар Алиев - советский Дэн Сяопин. Сегодня СССР был бы впереди Китая и оттеснил США на обочину истории!
Как передает Day.Az, об этом в своем Telegram-канале написал известный российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
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