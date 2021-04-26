https://news.day.az/politics/1337564.html Президент Ильхам Алиев: Будет построена железная дорога в Нахчыван, которая соединит восточный Зангезур с западным - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев: Будет построена железная дорога в Нахчыван, которая соединит восточный Зангезур с западным - ВИДЕО
Будет построена железная дорога в Нахчыван, которая соединит восточный Зангезур с западным.
Об этом, как сообщает Day.Az, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной поездки с Первой леди Мехрибан Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы.
Кадрами из поездки поделилась на своей официальной странице в Instagram Первая леди Мехрибан Алиева.
Новость будет обновлена
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре