Глава ИВ Шамкирского района освобожден от должности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об освобождении от должности главы Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Адиль оглу Мамедова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.