https://news.day.az/politics/1337654.html Глава ИВ Шамкирского района освобожден от должности - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Глава ИВ Шамкирского района освобожден от должности - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об освобождении от должности главы Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Адиль оглу Мамедова.
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