https://news.day.az/politics/1337717.html Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе призвало сенатора принести извинения
Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе призвало сенатора принести извинения
Сенатор от Калифорнии Энтони Портантино должен извиниться за поддержку дашнаков, расизма и призывы к этническому насилию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице в Тwitter Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.
Отмечено, что сенатор присутствовал ранее на "казни" манекена, обернутого в азербайджанский флаг, в Лос-Анджелесе. Генеральное консульство подчеркнуло, что этот шаг является постыдным.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре