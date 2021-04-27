https://news.day.az/politics/1337763.html Мы обеспокоены проведением акции радикальных армян в Лос-Анджелесе - Фахреттин Алтун
Мы обеспокоены проведением акции радикальных армян в Лос-Анджелесе - Фахреттин Алтун
Продолжающиеся фальсификации истории еще больше подстрекают армянских радикалов к провокациям.
Об этом на своей странице в Twitter написал глава Управления по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун, сообщает Day.Az.
Он отметил, что эти лица озвучивают угрозы против азербайджанцев в США: "Мы обеспокоены данной напряженностью и заявляем, что Турция рядом с Азербайджаном. Призываем компетентные органы принять меры".
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