Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии воинской части в Джебраиле

26 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Джебраильский и Зангиланский районы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева приняли участие в открытии воинской части Государственной пограничной службы в Джебраильском районе.

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