https://news.day.az/politics/1337781.html Президент Ильхам Алиев: Во время Отечественной войны мы показали, кто есть кто
Президент Ильхам Алиев: Во время Отечественной войны мы показали, кто есть кто
Во время Отечественной войны мы показали, кто есть кто.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время участия в открытии воинской части Государственной пограничной службы в Джебраильском районе.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре