Президент Ильхам Алиев: Во время Отечественной войны мы показали, кто есть кто

Во время Отечественной войны мы показали, кто есть кто.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время участия в открытии воинской части Государственной пограничной службы в Джебраильском районе.

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