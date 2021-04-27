https://news.day.az/politics/1337811.html Президент Ильхам Алиев: Взлетно-посадочная полоса аэропорта в Физули будет введена в эксплуатацию в этом году
Президент Ильхам Алиев: Взлетно-посадочная полоса аэропорта в Физули будет введена в эксплуатацию в этом году
В этом году будет введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса Физулинского аэропорта.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении после закладки фундамента Международного аэропорта в Зангилане.
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