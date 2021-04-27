26 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Джебраильский и Зангиланский районы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев заложил фундамент автомобильной дороги Зангилан-Горадиз.

Отметим, что на освобожденных территориях по поручению главы государства уже запущена реализация нескольких дорожных проектов, которая успешно продолжается. Эти проекты сыграют чрезвычайно важную роль в социально-экономическом развитии районов и сел, освобожденных от оккупации. С этой точки зрения автомобильная дорога Зангилан-Горадиз также имеет стратегическое значение. Общая протяженность дороги - 124 километра, и она будет шестиполосной.