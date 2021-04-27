ЦИК Азербайджана проводит первое заседание в новом составе

27 апреля проходит первое заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана в новом составе, сообщает Day.Az.

На заседании рассматриваются организационные вопросы, кроме того, на нем будут избраны председатель и секретарь ЦИК.

На пост председателя комиссии выдвинута кандидатура Мазахира Панахова, секретаря - кандидатуры Арифы Мухтаровой и Микаила Рагимова.

Отметим, что в связи с истечением срока полномочий членов ЦИК ее состав сформирован заново.

Сегодня Милли Меджлис (парламент) утвердил новый состав ЦИК.