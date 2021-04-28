Пересмотр итогов Второй карабахской войны станет крахом для Армении

Под руководством Президента Ильхама Алиева принимаются все необходимые меры для масштабного возвращения граждан на освобожденные территории. Стремительно восстанавливаются инженерная социальная и транспортная инфраструктура, проводятся необходимые работы для обеспечения надежной защиты границ Азербайджана. Реконструкция и реставрация на освобожденных территориях ведутся по новейшим стандартам с привлечением ведущих компаний дружественных стран. В этой связи поездка Президента Ильхама Алиева, Первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы имеет особо важное назначение.

Об этом Day.Az сказал член комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Джавид Османов.

Депутат отметил, что открывшаяся воинская часть Государственной пограничной службы в Джебраильском районе отвечает современным требованиям и оснащена современным вооружением.

"Контрнаступательная операция на юго-востоке Карабаха привела к прорыву оборонительных рубежей армян и открытию для азербайджанской армии Физули-Джебраильского направления. Наши военнослужащие проявили мужество и героизм в ожесточенной битве за Худаферинский мост, освобожденный 18 октября. По итогам Второй карабахской войны наша страна восстановила контроль над 132-километровым участком азербайджано-иранской границы. Теперь эта граница является границей дружбы и сотрудничества и служит интересам наших стран и граждан", - заявил он.

По мнению нашего собеседника, если настроенные на реваншизм силы в Армении захотят пересмотреть итоги Второй карабахской войны, то Армения окажется в еще более бедственном положении.

"Около недели назад армянские военные совершили провокацию на Зангиланском направлении. При этом азербайджанские пограничники не поддались на провокаци и не открыли ответного огня. Такого рода военных провокаций больше не должно быть. В противном случае наши пограничники имеют полное право уничтожить тех, кто открыл огонь", - заключил Джавид Османов.

Абдул Керимханов