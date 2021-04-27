Курсанты Высшего военного училища им. Гейдара Алиева посетили Парк военных трофеев

В целях патриотического воспитания личного состава азербайджанской армии и молодого поколения был организован визит курсантов Высшего военного училища имени Гейдара Алиева в Парк военных трофеев в Баку.

Как сообщили во вторник Day.Az в Министерстве обороны, курсанты ознакомились с военной техникой и боеприпасами, захваченными у противника в качестве трофеев во время 44-дневной войны.

В заключение мероприятия было сделано памятное фото перед стендом с лозунгом "Карабах - это Азербайджан!", изготовленным из номерных знаков более двух тысяч автомобилей, захваченных в качестве военных трофеев на освобожденных территориях.