Президент Ильхам Алиев: Очень рад, что турецкая компания принимает участие в первом проекте в Карабахе

Очень рад, что турецкая компания принимает участие в первом проекте. Это естественно, так как Турция, как братская страна, будет активно участвовать во всех наших восстановительных работах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе беседы в видеоформате в селе Агалы Зангиланского района с сотрудником турецкой компании, которая будет участвовать в реализации первого пилотного проекта "умное село" в Агалы.

"Как вам известно, несколько турецких компаний уже участвуют в восстановительных работах, инфраструктурных проектах. Рад, что мы видим работу турецкой компании и здесь - в области зеленой энергии. На самом деле это - первое село, строящееся на освобожденных землях. Конечно, оно имеет огромное значение, так как сегодня начинается "Большое возвращение". Хочу выразить уверенность в том, что вы примете участие и в будущих проектах", - сказал глава государства.

Первый пилотный проект "умное село" охватывает села Агалы-I, II, III Зангиланского района. Реализация проекта будет осуществляться в основном по 5 компонентам. Это - жилищный сектор, секторы производства, социальных услуг, "умного сельского хозяйства" и альтернативной энергии. На территории в первую очередь предусмотрено возведение с использованием инновативных строительных материалов полностью изолированных 200 индивидуальных домов.