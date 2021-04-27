https://news.day.az/politics/1337898.html Турецкий парламент выступил с заявлением, осуждающим заявление Байдена о событиях 1915 года
Турецкий парламент выступил с заявлением, осуждающим заявление Байдена о событиях 1915 года
Великое национальное собрание Турции выступило с заявлением, осуждающим последние высказывания президента США Джо Байдена в связи с событиями 1915 года.
Как передает Day.Az, заявление подписали представленные в парламенте правящая Партия справедливости и развития, Республиканская народная партия и Партия националистического движения.
"Мы решительно осуждаем отражающее позицию армянской диаспоры выступление президента США относительно событий 1915 года", - говорится в документе.
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