Турецкий парламент выступил с заявлением, осуждающим заявление Байдена о событиях 1915 года

Великое национальное собрание Турции выступило с заявлением, осуждающим последние высказывания президента США Джо Байдена в связи с событиями 1915 года.

Как передает Day.Az, заявление подписали представленные в парламенте правящая Партия справедливости и развития, Республиканская народная партия и Партия националистического движения.

"Мы решительно осуждаем отражающее позицию армянской диаспоры выступление президента США относительно событий 1915 года", - говорится в документе.