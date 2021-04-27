Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили предстоящие контакты на высоком уровне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили во вторник по телефону предстоящие контакты на высоком уровне и деятельность трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая предстоящие контакты на высоком уровне, - говорится в сообщении МИД РФ. - Проведен обмен мнениями о ходе реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, включая деятельность трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе".