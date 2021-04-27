Президент Ильхам Алиев: Главное, чтобы при восстановлении городов и сел природа оставалась нетронутой

Главное, чтобы при восстановлении городов и сел природа оставалась нетронутой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе поездки в Зангиланский район Азербайджана.

"Здесь, вполне вероятно, строится подстанция. Полицейский пункт. Нетронутая природа. Открывается прекрасный вид. Главное, чтобы при восстановлении городов и сел природа оставалась нетронутой. Необходим строжайший контроль, чтобы нашей природе не был нанесен ущерб. Хотя армяне посягнули и на нашу природу. Уничтожили 54 тысячи гектаров лесных полос. Вырубили, вывезли и продали. Но мы восстановим все леса",- сказал глава государства .