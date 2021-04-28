Азербайджан и Казахстан будут сотрудничать в сфере миграции

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев на пленарном заседании Мажилиса (нижняя палата парламента) представил законопроект "О проекте закона "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области миграции", передает Day.Az со ссылкой на казахстанское МВД.

По словам министра, соглашение подписано 14 октября 2019 года в Баку и одобрено парламентом Азербайджана 13 декабря того же года.

Указанный документ позволит двум странам обмениваться опытом, статистикой и информацией, оказывать практическую помощь в работе, решать проблемы нелегальной миграции, бороться с двойным гражданством. Также будет определен правовой статус граждан Казахстана и Азербайджана.

Тургумбаев отметил, что в настоящее время сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном развивается в духе добрососедского партнерства, взаимовыгодного сотрудничества, близости позиций по актуальным вопросам.

По его словам, в 2018 году в Казахстан приехало около 50 тысяч граждан Азербайджана, в 2019 году - более 48 тысяч. В 2018-м Азербайджан посетили 28 тысяч казахстанцев, в 2019 году - 29 тысяч. К сожалению, из-за пандемии число приезжающих и выезжающих лиц сократилось, сказал министр.

По мнению главы ведомства, закон не приведет к негативным социально-экономическим и правовым последствиям и не потребует дополнительных средств.

На сегодняшний день МВД Казахстана подписало 23 международных соглашения в сфере миграции и разрабатываются еще восемь.