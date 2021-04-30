В Армении будут отмечать День лузера

В Армении скоро появится новый официальный праздник - День лузера. Более того, под него даже есть дата подходящая - 8 мая.

В ходе контрнаступательной операции "Железный кулак" азербайджанская армия устроила в прямом смысле слова настоящий ад армянским оккупантам. За короткое время ВС Азербайджана прорвали укрепрайоны противника в юго-восточном направлении линии соприкосновения, после чего оборона сепаратистов рассыпалась как карточный домик.

4 октября 2020 азербайджанская армия освободила от армянской оккупации город Джебраил, затем был освобождён Гадрут. Далее ВС Азербайджана поочерёдно освободили Физули, Зангилан, Губадлы. Апогеем всей военной операции стала деоккупация города Шуша, цитадели Карабаха, имеющая историческое значение для Азербайджана. Мир получил возможность убедиться воочию в превосходстве бронетехники, артиллерии, авиации ударных БПЛА и других военных компонентов армии Азербайджана над армянской армией. Даже бывший глава Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян был вынужден признать, что через 5 дней после начала боевых действий около 1500 армянских солдат дезертировало из Карабаха.

Вернёмся к новому празднику в Армении. До Второй карабахской войны армяне с попойками "отмечали" оккупацию Шуши 8 мая, строя из себя воинов-победителей. Вершиной цинизма стал 2019 год, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян в пьяном угаре пустился в пляс на Джыдыр-дюзю. Таким образом были оскорблены чувства не только десяти миллионов азербайджанцев, но и всего мусульманского мира.

Однако после капитуляции ночью 10 ноября от былой прыти Пашиняна не осталось ни следа. На видеоконференцию, в которой планировалось участие Президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении, и на которой должны были согласованы условия капитуляции и подписано соглашение, Пашинян так и не явился. Как говорится в пословице - доплясался, что без хлеба остался.

Военно-политический разгром, который устроила оккупантам наша армия во главе с Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым показала реальный уровень этих вояк - никакие они не воины-львы, а дезертиры и лузеры. Но отмечать армянам всё же есть что. Как раз и дата освободилась - не отменять же выходной. Вот и будет у них теперь 8 мая новым праздником - Днём лузера.

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az