Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с праздником Пасхи.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас - всех христиан Азербайджана со священной Пасхой, передаю вам самые сердечные пожелания.

Представители отдельных народов и конфессий веками живут в нашей стране, обладающей богатыми мультикультуральными ценностями, традициями толерантности и образцовой моделью отношений между государством и религией, как одна семья, в условиях добрососедства, в атмосфере дружбы и братства. Сохранение этнокультурного разнообразия в нашем обществе, поощрение культуры сосуществования, основанной на взаимном уважении и доверии, - один из основных приоритетов осуществляемой нами государственной политики.

Все наши граждане, независимо от языка, вероисповедания, этнической принадлежности, в том числе православные христиане в Азербайджане, вносящем важный вклад в межцивилизационный и межкультурный диалог в современном мире, активно участвуют в проводимой в стране большой созидательной работе и социально-культурной жизни нашей республики. Я высоко оцениваю заслуги соотечественников-христиан в освобождении наших земель от оккупации во время Отечественной войны. Уверен, они и впредь будут усердно трудиться, мобилизовав все силы во имя прогресса и процветания Азербайджана.

Пасха является олицетворением чистоты, обновления, возрождения и добра. В этот радостный день еще раз желаю вам праздничного настроения, а вашим семьям - процветания, счастья и благосостояния.

С праздником!", - говорится в поздравлении.