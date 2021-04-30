Важно знать, где именно на освобожденных землях Азербайджана расположены мины

Важно знать, где именно на освобожденных от армянской оккупации землях Азербайджана находятся мины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он добавил, что поднимал этот вопрос во время встреч с официальными лицами Армении в рамках своего недавнего визита в Ереван.