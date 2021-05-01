Турция откроет консульство в Шуше

"Если армяне продолжат свои провокации, нарушив режим прекращения огня на границе, конечно, Азербайджан будет защищаться, это адекватная реакция".



Как передает Day.Az, об этом Milli.az заявил бывший посол Турции в Азербайджане Хулуси Кылыч.

Дипломат сказал, что если армяне прекратят провокации, отношения в регионе могут продолжиться в положительном направлении:

"Если армяне снова совершат провокации на границе, им это не пойдет на пользу. Азербайджан не оставит это безответным. То есть для армянских солдат недопустимо совершать такие террористические акты и провокации. Российским миротворцам нужно сделать так, чтобы это не повторилось.

И Азербайджан, и Турция продолжат контакты с Россией. Если эти террористические акты будут пресечены, отношения в регионе останутся позитивными. Президент России Владимир Путин также хочет открытия Зангезурского коридора и других коммуникаций. Согласно заявлению от 11 января, с этой целью также запланированы встречи с участием вице-премьеров. Необходимо как можно скорее продвигаться к подписанию мирного соглашения с реализацией положений заявления от 11 января.

Хочу также сообщить вам хорошую новость! Принято решение об открытии консульства Турции в Шуше. Наше консульство откроется в Шуше!" - заявил он.