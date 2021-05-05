Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Грузии

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова 5 мая встретилась с прибывшей в Азербайджан делегацией под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, передает Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессыМилли Меджлиса.

Спикер искренне поприветствовала гостей и сказала, что Азербайджан и Грузия являются соседями и дружественными странами и что их дружба имеет многовековую историю: "Наши народы поддерживали друг друга на протяжении столетий. В Азербайджане проживает много грузин, а в Грузии - азербайджанцев. Они являются неотъемлемыми членами соответствующих обществ и играют роль некоего моста, соединяющего наши страны, между которыми сегодня существуют союзнические отношения и стратегическое партнёрство.

Подписанные между Азербайджаном и Грузией документы обеспечивают мощную правовую базу их сотрудничеству в разнообразных сферах. Грузия является активным участником реализуемых Азербайджаном проектов, что ярко демонстрируется такими начинаниями, как нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан и газопровод Баку - Тбилиси - Арзрум".

Сахиба Гафарова подчеркнула похвальное сотрудничество между двумя парламентами, в каждом из которых действует группа дружбы. По ее словам, сотрудничество развивается как на двусторонней, так и на многосторонней плоскости, и делегации двух сторон успешно взаимодействуют в рамках международных межпарламентских структур.

Говоря от своего имени и от имени депутатов азербайджанского парламента, спикер Милли Меджлиса выразила Грузии признательность за поддержку Азербайджана во время 44-дневной Отечественной войны, добавив, что "нагорно-карабахский конфликт" отныне остался в истории: "Под руководством Верховного главнокомандующего г-на Ильхама Алиева азербайджанская армия сама решила бывший конфликт, заодно обеспечив исполнение четырёх резолюций Совета безопасности ООН. Наша страна уже занята восстановлением и перестройкой освобождённых территорий. Однако Армения не отходит от своей агрессивной политики и не выдаёт карты минных полей, что приводит к гибели и ранениям множества военнослужащих и гражданских лиц. Так Армения пытается воспрепятствовать восстановительным работам и возвращению вынужденных переселенцев в свои родные края. Подобное поведение Армении является большой угрозой развитию региона".

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили поблагодарил Сахибу Гафарову за искренний приём и с удовлетворением отозвался о переговорах, проведённых в рамках визита. Гость подчеркнул, что рассматривает Азербайджан как родную для себя страну: "Грузия - друг Азербайджана и останется другом".

По его словам, продолжающееся развитие взаимоотношений парламентов служит общим интересам двух народов, и с этой точки зрения очень важны взаимные визиты и регулярные встречи депутатов двух стран.

В ходе продолжившейся беседы был произведен обмен мнениями на интересующие обе стороны темы.

Во встрече принимали участие зампредседателя Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли, руководитель Рабочей группы по межпарламентским связям с Грузией Арзу Нагиев, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, а также послы обоих государств и другие официальные лица.