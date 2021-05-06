Азербайджан верен всем своим обязательствам в рамках заявления от 10 ноября

Оснований для беспокойства по исполнению заявления от 10 ноября нет.

Об этом секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов сказал, комментируя исполнение пунктов заявления, подписанного 10 ноября 2020 года Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении, сообщает Day.Az.

Он отметил, что весь процесс находится под контролем Президента Азербайджана, который знает что, как и когда нужно делать.

Усубов напомнил, что с подписания заявления прошло полгода, и пока рано говорить об идеальном течении процесса: "Завершается демаркация и делимитация границ. Азербайджан создает на территории военную инфраструктуру и объекты, которые являются одними из наиболее совершенных в мире. Формат оперативного и плодотворного сотрудничества по этому вопросу между президентами Азербайджана, России и Турции продолжается и в деятельности Мониторингового центра в Агдаме. Но многое еще предстоит сделать".

Секретарь Совбеза подчеркнул, что граждане страны, а также общественность зарубежных стран, чутко относящаяся к этому вопросу, должны быть уверены, что в приоритете национальные интересы Азербайджана.

Он напомнил, что Декларация от 10 ноября содержит девять пунктов: "Азербайджан верен всем своим обязательствам. Есть момент, который всегда отмечается Президентом Ильхамом Алиевым - Азербайджан является инициатором, гарантом мира на Кавказе. Будучи готовы обеспечить безопасное проживание на своей территории граждан Азербайджана армянской национальности, мы точно так же готовы внести вклад и в благополучие населения Армении во имя интересов региона".