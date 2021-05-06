Снести памятник Гарегину Нжде в Ходжавенде!

Президиум Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики направил обращение министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Викторовичу Лаврову.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в обращении говорится:

"Уважаемый Сергей Викторович Лавров.

Обращаясь к вам накануне 76-й годовщины исторической Победы над фашизмом, мы, ветераны Великой Отечественной войны, выразили обеспокоенность попытками представить как героев армянских пособников гитлеровского нацизма. В том обращении речь шла о бесстыдной похвале нацистских убийц как в самой Армении, так и на информационно-культурном пространстве России, выражающей почтение памяти миллионов людей, убитых фашистами.

С болью в сердце мы привлекли ваше внимание к тому, что Армения использует российские ресурсы для оправдания главарей армянского карательного легиона СС Драстамата Кананяна и Гарегина Тер-Арутюняна, известных как горе-генералы Дро и Нжде. Пособник нацистского режима, друг Гитлера и Гиммлера Нжде возводится в ранг героев в известных СМИ.

Кроме того, в Москве состоялась презентация книги "Беседы с Гарегином Нжде или памятник к 125-летию Нжде". Парадокс заключается в том, что по мнению организаторов этого мероприятия, "идеи Нжде сегодня актуальнее, чем когда-либо и должны активно пропагандироваться в современном обществе". Было бы уместным еще раз напомнить о том, что в 1948 году Нжде, как военный преступник, был осужден на лишение свободы сроком на 25 лет и в 1957 году находился во Владимирской центральной тюрьме. Он не был оправдан. Суда оставил в силе прежний приговор.

Несмотря на это, ежегодно армянская диаспора России организует посещение могилы Нжде во Владимире, на кладбище Князя Владимира, проводит церемонию почтения памяти этого фашистского палача. Поднимается также вопрос о возведении на вышеназванном кладбище мемориального комплекса этому пособнику нацистов.

Выражая вам глубокую признательность, хотели бы подчеркнуть, что вы не оставили без внимания наше прошлогоднее обращение, и как видно из ответа, полученного нами, проведена соответствующая работа с представителями местных армян. Вероятно, именно в результате этой работы в прошлом году была пресечена попытка увековечения в России памяти этого нацистского убийцы.

Наряду с этим, в самой Армении через две недели после празднования 71-й годовщины Победы над фашистской Германией, в центре Еревана состоялась торжественная церемония открытия памятника Гарегину Нжде. В церемонии увековечения памяти фашистского убийцы лично участвовал президент Армении Серж Саргсян, за год до этого стоявший рядом с вами на параде в честь Победы над фашизмом в Москве.

Уважаемый Сергей Викторович Лавров.

Вы неоднократно подчеркивали недопустимость переписывания и искажения итогов Великой Отечественной войны. Именно по инициативе Российской Федерации Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию номер 70/139 "Борьба с героизацией нацизма, распространением современных форм неонацизма и расизма, расовой дискриминацией, ксенофобией и нетерпимостью в связи с этим".

В пункте 4 этого документа отмечается, что Генеральная Ассамблея ООН выражает серьезную обеспокоенность в связи с возвеличиванием в какой-либо форме бывших членов нацистского движения, неонацизма и организации "Vaffen SS", в том числе, возведением памятников и мемориалов, проведением массовых демонстраций в целях прославления прошлого нацизма, нацистского движения и неонацизма, а также объявлением лиц, боровшихся с антигитлеровской коалицией и сотрудничавших с нацистским движением, как участников национального освободительного движения или прославлением их.

А в Армении, присоединившейся к этой резолюции и представляющей себя как стратегического союзника России, создается широкомасштабный культ лицам, приверженным фашистскому режиму, способствовавшим казни советских воинов и мирных жителей, в том числе представителей самого армянского народа.

Нас удивляет то, что в самой России, всегда выражающей отношение к подобным событиям в других странах, нет никакой реакции на это. Нам не понятна причина предоставления особого права для подобного поведения Армении, выпускающей памятные монеты и снимающей фильмы в честь нацистских преступников Дро и Нжде. Одна улица и одна станция метро в Ереване названы именем Гарегина Нжде. Там есть улица Драстамата Кананяна. Сегодня рядом с комплексом правительственных зданий и штабом правящей партии Армении возвышается и памятник Нжде.

Также доводим до вашего внимания, что еще один памятник фашисту Нжде в свое время был возведен в оккупированном армянами Ходжавендском районе, в настоящее время являющемся зоной ответственности российских миротворцев, и важен снос этого памятника. Наличие такого памятника на территории Азербайджана неприемлемо не только с точки зрения нравственных ценностей нашего государства и народа, но и всего человечества, и не может быть принято.

Светлая память о героизме советского народа и сегодня глубоко почитается в Азербайджане, день 9 Мая, как и раньше, является одним из самых важных государственных праздников.

Мы, прочувствовавшие всю боль и страдания войны с фашизмом, как люди, потерявшие родных и друзей в сражениях, с болью в сердце наблюдаем за созданием героического ореола нацистским преступникам. Мы возмущены открытым неуважением к памяти людей - жителей Армении, погибших во имя нашей общей когда-то родины, и всего миролюбивого человечества.

Уверены, что мы, оставаясь приверженными светлой памяти жертв Великой Отечественной войны, должны снова объединить усилия в борьбе с общим злом на примере идеологии фашизма, пропагандируемой Арменией.

От имени всех ветеранов Великой Отечественной войны Азербайджана с уважением и надеждой на правильное понимание:

Президиум Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики"