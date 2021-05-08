В Баку почтили память Национального героя Альберта Агарунова

Состоялась церемония почтения памяти отважного воина-танкиста Альберта Агарунова, ставшего шехидом восьмого мая 1992 года в боях за Шушу.

Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, группа военнослужащих министерства посетила могилу Национального героя, возложила к ней венки и цветы, почтив память героя.

Минутой молчания была почтена память всех сынов Отечества, погибших за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

От имени руководства министерства были выражены соболезнования членам семьи Национального героя. Было отмечено, что в Азербайджане всегда высоко чтится светлая память о таких, как Альберт Агарунов, погибших за Родину отважных воинах.

Выступившие на церемонии члены семьи шехида, представители религиозной общины горских евреев, боевые товарищи Альберта Агарунова рассказали о славном жизненном и боевом пути Национального героя.

Члены семьи Национального героя Альберта Агарунова поблагодарили азербайджанское государство и народ за бережную память об отважном воине.