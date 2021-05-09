Швейцарское издание пишет об объявлении Президентом Ильхамом Алиевым города Шуша культурной столицей Азербайджана

В испаноязычной версии новостного онлайн-издания SWI (swissinfo.ch), созданного Швейцарской радиовещательной корпорацией, опубликована статья под заголовком "Президент Азербайджана объявил карабахский город Шуша культурной столицей".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье доводится до внимания, что 7 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев официально объявил ключевой город Нагорного Карабаха Шушу культурной столицей страны. Отмечается, что в нагорно-карабахской войне с Арменией победу одержал Азербайджан.

Швейцарское издание пишет, что Шуша находилась под армянской оккупацией 28 лет и была возвращена Азербайджаном в начале ноября 2020 года, тем самым ускорив конец 44-дневной войны с Арменией.

В статье предоставляется информация об историко-культурном значении Шуши, которая является колыбелью известных азербайджанских писателей, художников и музыкантов. SWI упоминает об Узеире Гаджибейли, написавшем в 1908 году первую в мусульманском мире оперу "Лейли и Меджнун".

Отмечается, что в 1977 году по инициативе Президента Гейдара Алиева было принято решение объявить историческую часть города Шуша "историко-архитектурным заповедником", что позволило предпринять важные шаги по сохранению памятников.

Швейцарское издание пишет, что в настоящее время после оцененного ущерба, нанесенного городу, его историко-культурному наследию и природе, Баку начал реконструкцию города Шуша. Реставрируются памятники культуры, религиозные храмы, мечети и две церкви (армянская и православная), строятся две дороги из города Физули, где также будет расположен международный аэропорт, ближайший к Шуше.