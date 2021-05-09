Государственный комитет провел конференцию на тему “Гейдар Алиев и азербайджанская диаспора”

Государственный комитет по работе с диаспорой организовал онлайн конференцию на тему "Гейдар Алиев и азербайджанская диаспора", посвященную дню рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. В конференции приняли участие более 100 представителей азербайджанской молодежи и волонтеров из диаспоры из 30 стран мира, включая Азербайджанскую Республику, Китайскую Народную Республику, Украину, Италию, Беларусь, Израиль, Турецкую Республику Северного Кипра, Египет, Россию, Финляндию, Турцию, Францию, состоялось более 20 выступлений.

Как сообщили Day.Az в госкомитете, председатель комитета Фуад Мурадов довел до внимания неоценимые заслуги основателя современного Азербайджана, великого лидера Гейдара Алиева в деле укрепления нашей государственности. Было отмечено, что объявление 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира и организационное становление азербайджанцев, проживающих за рубежом, являются непосредственным результатом дальновидной политики общенационального лидера.

На конференции подробно говорилось о внимании и заботе Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой об азербайджанской диаспоре. Затем состоялся широкий обмен мнениями об активной и организованной деятельности диаспорской молодежи, направленной на доведение до мировой общественности азербайджанских реалий, а также большой победы, одержанной нами в Карабахе, ее оперативной реакции на азербайджанские реалии в социальных сетях, защите интересов нашего государства, пропаганде национально-культурного наследия в странах, где она проживает.

Диаспорская молодежь назвала нынешний год годом большой солидарности, подчеркнула, что победа еще больше сплотила нас, что наша солидарность вступила в новый этап.

Молодежь также была обстоятельно проинформирована о проводимой в Карабахе созидательной работе.