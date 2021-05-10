Гейдар Алиев - это человек, который дал крылья Азербайджану в самых трудных, в самых тяжелых условиях.

Об этом сказал Trend российский режиссер театра и кино, телеведущий, актер, общественный и политический деятель, уроженец Баку Юлий Гусман, передает Day.Az.

"Гейдар Алиев - не просто память народа, не просто слава Азербайджана и не просто гордость нашего народа. Гейдар Алиев - это человек, который дал крылья Азербайджану в самых трудных, в самых тяжелых условиях. Он воодушевил нас. Я не на словах знаю, как много сделал Гейдар Алиев для нашей культуры. Я всегда называл наших великолепных художников, композиторов, писателей, деятелей науки и культуры, актеров, режиссеров - моих ровесников птенцами гнезда Гейдара Алиева. И это так и есть.

Когда мы празднуем дни рождения Гейдара Алиева, мы празднуем не просто юбилей великого руководителя, но и гениального человека. Мы все время любим человека, который обладал предвидением и который начертал путь развития нашей страны. Мне очень хочется, чтобы память о делах, о судьбе и о личности великого нашего вождя и руководителя никуда не исчезла. Она и не исчезнет через сотни и, возможно, через тысячу лет. Я очень хочу поздравить всех нас с днем рождения нашего любимого Гейдара Алиева", - сказал Гусман.