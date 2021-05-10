Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева

10 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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