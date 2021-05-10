Президент Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву в центре Нахчывана

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный в центре Нахчывана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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