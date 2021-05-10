https://news.day.az/politics/1341647.html Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством здания Центра ASAN xidmət в Нахчыване
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством здания Центра ASAN xidmət в Нахчыване
10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительством здания Центра ASAN xidmət в городе Нахчыван.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о проделанной работе.
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