https://news.day.az/politics/1341650.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии филиала ОАО «Азерхалча» в Нахчыване
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии филиала ОАО «Азерхалча» в Нахчыване
10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Нахчыванского филиала Открытого акционерного общества "Азерхалча".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о проделанной работе.
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