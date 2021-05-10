Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии филиала ОАО «Азерхалча» в Нахчыване

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Нахчыванского филиала Открытого акционерного общества "Азерхалча".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о проделанной работе.

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